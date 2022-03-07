МОЗ закликає фармацевтів повернутися на роботу в аптеки

Міністерство охорони здоров’я України звернулося до фармацевтичних працівників, що виїхали на захід України внаслідок російської військової агресії, з проханням звернутися до аптечних закладів, що знаходяться за місцем їх перебування, і тимчасово вийти на роботу в ці заклади.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"Ваші професіоналізм та відданість справі дозволять аптекам ефективно та безперебійно працювати, а значить – надати тисячам українців доступ до ліків та фармацевтичної допомоги, що рятують життя. Крім того, важливо розуміти, що робота аптек – це фінансовий внесок в економіку країни, якого вона наразі критично потребує", – сказано в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що відтепер згідно з наказом МОЗ в аптеках також зможуть працювати студенти-фармацевти старших курсів.

Наразі МОЗ працює над створенням каналу (телефонна лінія), де HR-спеціалісти надаватимуть інформацію про вакансії для фармацевтів та асистентів фармацевтів.

Також повідомляється, що кількість працюючих аптек другого тижня війни збільшилася. Так, у базі працюючих аптек сервісу Liki24 7 березня вже 5 414 аптек, тоді як 1 березня працювали 2 700.

Як повідомили експерти сервісу Liki24, 7 березня в Україні аптеки працювали у всіх регіонах, передає Інтерфакс-Україна.

Ряд аптечних мереж на своїх сайтах розміщує актуальну інформацію щодо роботи своїх аптек. Інформація про роботу аптек по країні станом на 7 квітня також розміщена на сайті Держлікслужби.

Актуальну інформацію про наявність препаратів представляє платформа tabletki.ua, проте сервіс бронювання та замовлення ліків на цьому ресурсі нині не діє.

За інформацією сервісу apteka911.ua, зараз в Україні працюють 770 аптек мережі "Аптека оптових цін". Аптечна мережа "Аптека доброго дня" (ТОВ "Фармастор") на своєму сайті повідомила про роботу в понеділок 470 аптек (144 "Аптека доброго дня", 142 "Перша соціальна аптека", 170 РУАН, 14 – "Будьте здорові"). На 28 лютого в базі АДД була 271 аптека, що працює. Мережа АДД також повідомила, що оперативно шукає співробітників, щоб відкрити більше аптек у районах, які вважаються максимально безпечними.