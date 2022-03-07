Nissan зупинить виробництво автомобілів в Росії
Як повідомляється на офіційному сайті корпорації, Nissan також створює фонд у розмірі 2,5 млн євро для врегулювання гуманітарної кризи в Україні, а також допомоги постраждалим працівникам та їхнім родинам.
Зокрема, через цей фонд Nissan передасть 1 мільйон євро Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям для гуманітарної підтримки постраждалих внаслідок війни сімей та дітей.
"Там, де це може допомогти, компанія також готова пожертвувати транспортні засоби", – зазначається у повідомленні.
Nissan також виділив у цей спеціальний фонд 1,5 мільйона євро для забезпечення фінансової стабільності та постійної підтримки співробітників Nissan та їхніх сімей.
Як повідомлялося, раніше німецький концерн Volkswagen оголосив про припинення виробництва автомобілів у Росії. До такого кроку вдалися також інші світові автовиробники.