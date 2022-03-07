Корея вивільнить із стратегічних резервів понад 4 мільйони барелів нафти через зростання цін

Республіка Корея вивільнить зі своїх стратегічних нафтових резервів (SPR) 4,42 млн барелів сировини у зв'язку із зростанням цін, зумовленим вторгненням РФ до України.

Про це повідомило південнокорейське міністерство торгівлі, промисловості та енергетики, передає enkorr.

Минулого тижня представники 31 країни домовилися вивільнити загалом 60 млн барелів нафти зі своїх SPR на тлі можливої ​​нестачі нафтопродуктів через російську агресію проти України. Близько половини цього обсягу нададуть США.

Раніше повідомлялося, що нафта подорожчала 7 березня до максимального рівня з 2008 року, досягнувши майже $140 за барель після повідомлень про можливе введення США заборони на її імпорт з Росії.

До того США разом із союзниками в Європі розглядають можливість відмовитися від імпорту російської нафти як подальшу реакцію на вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США обговорює можливість ввести заборону на імпорт неочищеної нафти з Росії.

До того канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив, що Канада має намір запровадити заборону на імпорт нафти з Росії.