Єврокомісія вже завтра представить план відмови від російської нафти та газу, – фон дер Ляйєн

Єврокомісія вже завтра представить план, який дозволить країнам ЄС позбавитися залежності від російських енергоносіїв, особливо в контексті чергового піку цін на газ, спровокованого війною Путіна проти України.

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Енергетика. Ми маємо позбавитися залежності від російського газу, нафти та вугілля і вже погодилися з цим. Єврокомісія представить такі пропозиції завтра", – сказала фон дер Ляйєн.

Вона уточнила, що ці зусилля матимуть три головні напрямки, включаючи диверсифікацію шляхів постачання, розвиток нових джерел енергії та підвищення енергоефективності економіки.

Водночас фон дер Ляйєн наголосила, що одним із завдань ЄС в умовах чергової енергетичної кризи, що спровокована війною Росії проти України, є захист європейського споживача.

"Сьогодні маємо подбати, щоб наш ринок електроенергії залишався ефективним, незважаючи на високі ціни на газ, які зросли внаслідок війни Путіна. Першим завданням є негайний захист найбільш вразливих споживачів та представників бізнесу", – сказала президент Єврокомісії.

Ще одним із завдань вона назвала структурні зміни самого ринку електроенергії з урахуванням змін, що відбуваються в енергетичному балансі Євросоюзу.

"Ми маємо сьогодні певну частину поновлювальних джерел, але в більшості баланс припадає на газ, нафту та вугілля. Це буде змінено масованими інвестиціями у поновлювальні джерела, частка яких зростатиме. Це змінить всю структуру нашого ринку", – додала фон дер Ляйєн.

Як повідомлялося, одним із наслідків війни, яку Росія розпочала проти України, є рекордне зростання цін на газ, яка сьогодні сягає $3000 за тисячу кубометрів.