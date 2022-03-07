Українці зможуть перебувати в Польщі на законних підставах до трьох років, – Держприкордонслужба

Громадяни України зможуть пробути в Польщі на законних підставах до трьох років.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"До Польщі приїхало вже понад 1 млн біженців, більшість – жінки та діти, поки чоловіки захищають свою землю. Українці зможуть на законних підставах провести у Польщі 18 місяців", – повідомив Моравецький.

За його словами, громадяни України зможуть спокійно працювати у Польщі.

Термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців, загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до трьох років;

"Поляки, які приймають в себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави – близько $8,7 на день, або близько $263 місяць", – додав Моравецький.

Також українці матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.