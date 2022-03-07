Кабмін підготував пакет рішень для підтримки підприємців під час війни, – Шмигаль

На виконання доручення Президента Володимира Зеленського український Кабмін сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

"Ми звільнимо від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців І та ІІ групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення. Звільнимо підприємства та фізичних осіб-підприємців ІІІ групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (в тому числі територіальної оборони). Збір буде сплачено за рахунок держави", – сказав прем’єр.

Шмигаль додав, що уряд також відтермінує сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити, та відкладе впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців.

"Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також вже встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу", – сказав очільник уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що всі ці рішення та низка інших додаткових заходів, які необхідні для того, аби цей пакет підтримки запрацював, уже ухвалені, або будуть ухвалені органами влади найближчим часом.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський оголосив, що уряд працює над першим великим пакетом допомоги для українських підприємців, який зокрема, передбачає низку податкових пом’якшень.

Крім вищевказаних заходів, він також анонсував звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.