Великобританія збільшить допомогу Україні до 400 мільйонів фунтів стерлінгів

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що Україні буде надано ще 175 млн фунтів стерлінгів, більшість із яких буде передана безпосередньо українському уряду.

Про це пише Sky News, передає Європейська правда.

Таким чином, загальна сума підтримки Британії, оголошена наразі, становить 400 млн фунтів стерлінгів.

"Вже через 12 днів стає ясно, що Путін зробив прорахунок, він недооцінив українців, їхній героїчний опір, він недооцінив їхнього лідера і недооцінив єдність Заходу", – сказав Джонсон.

Він додав, що Британія, Нідерланди та Канада "мобілізували більш практичну та постійну підтримку України".

"Ця міжнародна група підтримки координуватиме зусилля міжнародного співтовариства для надання довгострокової та непохитної допомоги зараз і в майбутньому. Це момент для друзів України створити коаліцію гуманітарної, економічної та оборонної військової підтримки, щоб забезпечити невдачу Путіна", – сказав Джонсон.

Раніше повідомлялося, що Великобританія ухвалила рішення заморозити активи ще трьох російських банків: "ВЕБ", "Совкомбанку", банку "ФК Открытие".