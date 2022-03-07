Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом цього року на 8,5 мільярда

Міністерство фінансів України у березні підвищило прогноз виплат за державним боргом у 2022 році на 8,53 млрд грн порівняно з лютневим прогнозом – до 567,33 млрд грн.

Про це свідчить прогноз за березень на сайті відомства, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, Мінфін на 4,77 млрд грн знизив очікування виплат у січні-березні – до 135,73 млрд грн, тоді як у квітні-червні прогноз збільшено на 13,04 млрд грн, до 163,54 млрд грн.

Міністерство також знизило прогноз виплат у липні-вересні на 0,76 млрд грн, до 145,14 млрд грн, у жовтні-грудні підвищило на 1,11 млрд грн, до 122,91 млрд грн.

Виплати за внутрішнім боргом Мінфін у 2022 році оцінює у 437,93 млрд грн, за зовнішнім – 129,39 млрд грн.

За даними Мінфіну, у місячному вирахуванні найбільша сума виплат припадала на лютий – 75,78 млрд грн, а також травень – 68,3 млрд грн.

При цьому міністерство на 9,8 млрд грн збільшило прогноз виплат за держборгом у 2023 році – до майже 375,2 млрд грн.

У 2024 році міністерство очікує на виплати у розмірі 343,97 млрд грн.