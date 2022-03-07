Німеччина надасть Україні 38 мільйонів євро екстреної гуманітарної допомоги

Німеччина планує виділити Україні 38,5 млн євро каналами Міністерства розвитку та економічного співробітництва ФРН ​​на екстрені служби України, а також на розміщення внутрішніх переселенців.

Про це оголосила глава відомства Свенья Шульце під час зустрічі Ради ЄС у Монпельє, передає Укрінформ.

"На Україну насувається гуманітарна катастрофа. Війна Путіна приносить незмірні страждання жінкам, чоловікам і дітям", – заявила Шулье.

Міністерство розвитку та економічного співробітництва, за словами Шульце, гнучко відреагувало і негайно виділило кошти на загальну суму 38,5 млн євро на сьогоднішній день для захисту від катастроф і забезпечення конкретних цивільних завдань.

Шульце розповіла, що пакет першої допомоги в розмірі 4,5 млн євро спрямований на цивільний захист. Зокрема, йдеться про оснащення пожежної охорони захисним одягом, дихальними апаратами, вогнегасниками та іншим обладнанням тощо. Перші дві партії вже доставлено протягом вихідних, подальші закупівлі тривають.

Міністерство також надало Одесі 500 тис. євро на закупівлю предметів цивільної допомоги.

Подальші заходи допомоги незабаром будуть реалізовані: вони передбачають підтримку українських муніципалітетів, у тому числі з розміщення та облаштування внутрішньо переміщених осіб. Сюди входить закупівля в ЄС таких товарів, як генератори, резервуари для води або намети.

Шульце зазначила, що Німеччина діє разом у Європейським союзом. Вона нагадала, що Єврокомісія вже оголосила про гуманітарну підтримку у розмірі 500 млн євро з фондів ЄС. Федеральний уряд також доповнить це важливе зобов’язання національними коштами. Федеральне міністерство закордонних справ, яке відповідає за гуманітарну допомогу, вже надало допомогу на загальну суму понад 37 млн євро.

Зараз також готуються проєкти допомоги разом з ЮНІСЕФ та МОМ, які забезпечують проживання, соціально-психологічну допомогу та освіту для внутрішньо переміщених осіб.

Міністр зазначила, що Україні загрожує гуманітарна катастрофа, але війна в Україні загострює продовольчі кризи у всьому світі. Лише в Африці ще мільйони людей можуть бути доведені до голоду.