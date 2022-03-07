Через дії окупанта без світла залишаються 740 тисяч споживачів, повністю відключено Маріуполь, – Міненерго

Станом на 18:00 понеділка, 7 березня, в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими (повністю чи частково) понад 1133 населених пунктів і 8074 трансформаторних підстанцій.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, загалом без електропостачання залишається понад 742 тисяч споживачів.

"Найбільш складна ситуація із електропостачанням спостерігається в Донецькому регіоні – понад 233 тисяч абонентів без електропостачання, повністю відключено м. Маріуполь", – йдеться у повідомленні.

В Міненерго уточнили, що за минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 71 тисячам споживачам, однак через активні бойові дії виникають нові пошкодження електромереж і знеструмлення.

За даними міністерства, без газопостачання станом на 18:00 7 березня лишаються близько 238,2 тисяч споживачів. Водночас впродовж доби відновлено газопостачання 7529 споживачам.

Як повідомлялося, за даними Оператора ГТС, станом на понеділок, 7 березня, найбільш критична ситуація з забезпеченням газом населення склалася у Київській та Донецькій областях, де без газу лишаються близько мільйона людей.