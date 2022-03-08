IT-компанія Andersen припиняє роботу в Росії

Міжнародна аутсорсингова компанія, орієнтована на розробку програмного забезпечення, Andersen припиняє роботу в Росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

"Компанія Andersen припиняє роботу в РФ та розриває партнерські стосунки з російськими клієнтами. Також ми виділяємо $1,5 млн на допомогу нашим колегам з України", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міжнародні аудиторські компанії "великої четвірки" оголосили про припинення своєї діяльності в Росії через вторгнення в Україну.