Wizz Air скасувала рейси в Україну до червня
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Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси в Україну та з країни до червня 2022 року.
Відповідна інформація міститься у системі бронювання авіакомпанії, передає Інтерфакс-Україна.
До того з початком війни Росії проти України 24 лютого авіакомпанія відмінила рейси до 27 березня включно.
Власники квитків до 1 червня отримали від компанії пропозицію обміняти їх на рейси з пізнішою датою, повернути гроші або покласти їх на річний депозит для купівлі квитків у майбутньому з 20% добавкою.
Також повідомлялося, що Wizz Air у березні надасть біженцям з України 100 тис. безкоштовних квитків на близькомагістральні рейси із сусідньої Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.
Джерело: Інтерфакс-Україна