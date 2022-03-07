Wizz Air скасувала рейси в Україну до червня

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси в Україну та з країни до червня 2022 року.

Відповідна інформація міститься у системі бронювання авіакомпанії, передає Інтерфакс-Україна.

До того з початком війни Росії проти України 24 лютого авіакомпанія відмінила рейси до 27 березня включно.

Власники квитків до 1 червня отримали від компанії пропозицію обміняти їх на рейси з пізнішою датою, повернути гроші або покласти їх на річний депозит для купівлі квитків у майбутньому з 20% добавкою.

Також повідомлялося, що Wizz Air у березні надасть біженцям з України 100 тис. безкоштовних квитків на близькомагістральні рейси із сусідньої Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.