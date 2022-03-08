Американська IBM призупинила діяльність в Росії

Американська корпорація IBM призупинила всі операції в Росії.

Про це голова правління та генеральний директор IBM Арвінд Крішна заявив у листі співробітникам, текст якого оприлюднено на сайті компанії.

"Я отримав від багатьох із вас відповіді на оголошення минулого тижня щодо війни в Україні, і я ціную ваші відгуки. По-перше, дозвольте мені бути дуже чітким – ми призупинили весь бізнес в Росії", – наголосив голова IBM.

Він додав, що компанія також докладає зусиль для підтримки співробітників у регіоні, а також працівників підрядників. Крім того, IBM пожертвує $500 тис. благодійним організаціям, які працюють у ​​Чехії та Польщі.

"В Україні ми підтримували постійний зв’язок з нашими місцевими командами та продовжуємо надавати допомогу, яка включає переїзд та фінансову підтримку. Безпека та безпека працівників IBM та їхніх сімей у всіх областях, які постраждали від цієї кризи, залишається нашим головним пріоритетом", – додав Арвінд Крішна.

IBM – американська корпорація, один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, а також один з найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. IBM працює у понад 170 країнах світу, її виручка у 2021 році становила понад $57 млрд.