Світовий банк схвалив пакет фінансування для України на $723 мільйони

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки "Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)" у розмірі $489 млн. Загалом допомогу схвалили на суму $723 млн.

Про це йдеться у заяві банку.

Указаний пакет містить додаткову позику на $350 млн та гарантії у розмірі $139 млн.



Зазначається, що Світовий банку також мобілізував грантове фінансування у розмірі $134 млн та паралельне фінансування у розмірі $100 млн, що дає в результаті загальну мобілізовану підтримку у розмірі $723 млн.



"Швидка підтримка допоможе уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення", – йдеться у заяві.

Зазначається, що підтримка Світового банку була збільшена за рахунок гарантій Нідерландів на 80 млн євро (еквівалент $89 млн) і Швеції на $50 мільйонів доларів. Світовий банк також створив багатодонорський трастовий фонд (MDTF) для сприяння передачі грантових ресурсів від донорів в Україну з внесками Великобританії, Данії, Латвії, Литви та Ісландії в сумі $134 млн. Крім того, Японія додала до пакету підтримки $100 мільйонів доларів паралельного фінансування.

У банку також заявили, що продовжують працювати над ще одним пакетом підтримки України в розмірі $3 млрд у найближчі місяці та додатковою підтримкою сусідніх країн, які приймають українських біженців.