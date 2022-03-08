Україна імпортувала майже 500 мільйонів кубометрів газу з початку року

Із початку 2022 року Україна імпортувала майже 500 млн кубометрів газу.

Про це повідомив очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

"З початку року в Україну було імпортовано майже 500 млн кубометрів газу. Наразі щоденно імпортується майже 9 млн кубометрів газу", – зазначив він.

За його словами, найбільше газу імпортується з Угорщини – 49% від загального обсягу, далі йдуть Словаччина (29%) та Польща (22%).

"Нагадаю, що за останні півроку Оператор ГТС України майже вдвічі збільшив обсяг гарантованих потужностей до України. Із 27 млн кубометрів до майже 54 млн кубометрів. Працюємо над посиленням енергетичної безпеки України", – наголосив Макогон.

Як повідомлялося, Оператор ГТС України та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня 2022 року.