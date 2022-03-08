Українці в 13 регіонах можуть отримати 6 500 гривень "єПідтримки" через "Дію" з сьогоднішнього дня

Українці в областях, де ведуться найактивніші бойові дії, з 8 березня зможуть отримати 6 500 грн "єПідтримки" від держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

"Виплата спрямована на підтримку населення в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни", – йдеться у повідомленні.

Допомогу у 6500 грн можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, а також ФОП усіх груп.

Послуга працюватиме в таких областях регіонах як: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Київська області та м. Київ.

Для того, щоб отримати 6 500 грн допомоги, необхідно авторизуватися в "Дії" та обрати послугу "єПідтримка". Після того треба обрати картку "єПідтримка", натиснути "Отримати допомогу" та очікувати зарахування коштів.

Наголошується, що отримати кошти можна, навіть якщо вже отримали 1000 грн "єПідтримки" за вакцинацію. Також отримати 6500 грн зможуть і невакциновані українці.

зазначимо, що виплату можна витратити на будь-що, адже обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

У програмі беруть участь усі банки, які підключені до "єПідтримки": Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.