Строковикам щомісячно виплачуватимуть додаткові 30 тисяч

На період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 тис. грн щомісячно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Кабінет міністрів вніс зміни до Постанови від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", якими виключив обмеження щодо виплати військовослужбовцям строкової служби на період дії воєнного стану додаткової винагороди 30 тис.грн щомісячно", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця постанова була прийнята на виконання указів президента. Нею передбачено, що в умовах воєнного стану військовослужбовцям ЗСУ, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн в розрахунку на місяць.

Усім категорія військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тис. грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Сім’ям військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.