Великий фотобанк Depositphotos йде з російського та білоруського ринків

Заснований в Україні фотобанк Depositphotos та американська компанія VistaCreate (яка купила компанію у 2021 році) долучилися до санкцій проти російського та білоруського ринків.

Depositphotos та VistaCreate припиняють усі продажі й надання послуг клієнтам та партнерам з Російської Федерації і Республіки Білорусь, передає Forbes.

Зазначається, що Росія та Білорусь були одними з найбільших ринків для Depositphotos. "Але вибір було зроблено одноголосно", – повідомив віцепрезидент VistaCreate та Depositphotos Вадим Нехай.

Зокрема, скасовується прийом платежів, доступ до сервісу клієнтам та партнерам із зазначених країн. Компенсації за передплачені сервіси перерахують клієнтам лише після зняття міжнародних санкцій.

Нагадаємо, Depositphotos – міжнародний фотобанк, комерційна платформа для авторів та покупців стокових фотографій, векторної графіки та відеороликів. Працює з клієнтами зі 192 країн з офісів у Києві, Нью-Йорку, Лондоні, Берліні, Мілані, Москві та Варшаві. Компанія заснована у 2009 році підприємцем Дмитром Сергєєвим.

Як повідомлялося, у жовтні 2021 року українську компанію-розробника фотобанку Depositphotos та онлайнового редактора Crello за $85 млн викупила американська компанія VistaPrint.