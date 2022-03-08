"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси з Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рога
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На 8 березня АТ "Укрзалізниця" призначило кілька додаткових евакуаційних рейсів із Краматорська, Кривого Рога, Запоріжжя та Дніпра у західному напрямку.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, йдеться про такі рейси:
Краматорськ:
- №261/262 Краматорськ – Львів вирушить о 09:00.
Кривий Ріг:
- №915/916 Кривий Ріг – Хелм, 19 вагонів, 10:30;
- №222/221 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 14:00;
- №229/230 Кривий Ріг – Ужгород, 15 вагонів, 19:08;
- №206/205 Кривий Ріг – Чоп, 10 вагонів, 20:00.
Запоріжжя:
- №901/902 Запоріжжя – Хелм, 19 вагонів, 11:00;
- №223/224 Запоріжжя – Львів, 17 вагонів, 12:20;
- №227/228 Запоріжжя – Ковель, 19 вагонів, 14:00.
Дніпро:
- №907/908 Дніпро – Хелм щойно вирушив у дорогу;
- №911/912 Дніпро – Хелм 10:30;
- №201/202 Дніпро – Львів, 17 вагонів, що відправлятимуться о 12:00;
- №212/213 Дніпро – Трускавець, 20 вагонів, 15:00.
Джерело: "Укрзалізниця"