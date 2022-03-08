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"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси з Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рога

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"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси з Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рога
На 8 березня АТ "Укрзалізниця" призначило кілька додаткових евакуаційних рейсів із Краматорська, Кривого Рога, Запоріжжя та Дніпра у західному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, йдеться про такі рейси:

Краматорськ:

  • №261/262 Краматорськ – Львів вирушить о 09:00.

Кривий Ріг:

  • №915/916 Кривий Ріг – Хелм, 19 вагонів, 10:30;
  • №222/221 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 14:00;
  • №229/230 Кривий Ріг – Ужгород, 15 вагонів, 19:08;
  • №206/205 Кривий Ріг – Чоп, 10 вагонів, 20:00.

Запоріжжя:

  • №901/902 Запоріжжя – Хелм, 19 вагонів, 11:00;
  • №223/224 Запоріжжя – Львів, 17 вагонів, 12:20;
  • №227/228 Запоріжжя – Ковель, 19 вагонів, 14:00.

Дніпро:

  • №907/908 Дніпро – Хелм щойно вирушив у дорогу;
  • №911/912 Дніпро – Хелм 10:30;
  • №201/202 Дніпро – Львів, 17 вагонів, що відправлятимуться о 12:00;
  • №212/213 Дніпро – Трускавець, 20 вагонів, 15:00.
Джерело:  "Укрзалізниця"
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