"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси з Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рога

На 8 березня АТ "Укрзалізниця" призначило кілька додаткових евакуаційних рейсів із Краматорська, Кривого Рога, Запоріжжя та Дніпра у західному напрямку.