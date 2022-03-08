Японська платіжна система JCB припиняє роботу в Росії через її вторгнення до України.

Про це йдеться у заяві компанії.

Так, картки JCB, випущені в Росії, більше не підтримуватимуться за межами країни, а будь-які картки JCB, випущені за межами Росії, більше не підтримуватимуться в РФ.

"Разом із світовою спільнотою ми сподіваємося, що мир і стабільність в Україні відновляться найближчим часом", – зазначили у JCB.

Раніше Visa та Mastercard заявили про припинення обслуговування картки російських банків за кордоном з 10 березня. Також міжнародна платіжна компанія American Express припинила роботу в Росії та Білорусі.