Японія забороняє експорт технологій та обладнання для переробки нафти до РФ та Білорусі

Японія схвалила новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі, який включає блокування активів 32 осіб та компаній, а також заборону експорту нафтопереробного обладнання та технологій.

Про це повідомляє Nikkei Asia з посиланням на виступ речника уряду, передає Економічна правда.

Зазначається, що Японія продовжуватиме вводити санкції проти Росії та Білорусі через вторгнення в Україну і заморожує активи урядовців та інших організацій.

В уряді наголосили, що оскільки Росія посилює свої атаки на Україну з Білоруссю, яка "очевидно задіяна", Токіо заборонить експорт нафтопереробного обладнання до Росії та продукції подвійного призначення до Білорусі. Тобто, технологій, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.

За даними японського уряду, 32 російські та білоруські особи, такі як урядовці та олігархи, а також 12 організацій, зокрема пов’язані з військовими компаніями, були додані до списку тих, кому заблокують активи в Японії.

Японія також запровадила обмеження проти Міноборони Білорусі та мінського військового виробника напівпровідників, заборонивши з 15 березня отримувати від них платежі японським експортерам.