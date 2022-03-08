Shell відмовиться від російської нафти і газу та згорне бізнес в Росії (оновлено)

Найбільша нафтова компанія Європи Shell оголосила про свій намір поетапно відмовитися від своєї участі в усіх російських вуглеводневих проєктах, включаючи нафту, нафтопродукти, газ і зріджений природний газ.

Як повідомляється у прессрелізі компанії, зокрема Shell негайно припинить купувати російську нафту на спотовому ринку і не продовжуватиме строкові контракти, а також закриє свої станції технічного обслуговування та припинить роботу з авіаційними паливно-мастильними матеріалами в Росії.

Водночас Shell обіцяє змінити ланцюжки постачання нафти, щоб виключити російські обсяги.

"Ми зробимо це якомога швидше, але фізичне розташування та доступність альтернатив означають, що це може зайняти тижні і призведе до зниження пропускної здатності на деяких наших НПЗ", – зазначив гендиректор Shell Бен ван Берден.

Він додав, що компанія також поетапно відмовиться від російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та LNG, однак цей процес триватиме набагато більше часу.

"Ці суспільні проблеми підкреслюють дилему між тиском на російський уряд через його звірства в Україні та забезпеченням стабільних, безпечних поставок енергії по всій Європі", – сказав ван Берден.

Він також вибачився за придбання компанією партії російської нафти минулого тижня.

"Ми чітко усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня придбати вантаж російської сирої нафти для переробки на бензин і дизельне паливо, – незважаючи на те, що ми думали про безпеку поставок, – було неправильним, і ми вибачаємося", – зазначив гендиректор Shell Бен ван Берден.

Він також запевнив, що прибуток від переробки закупленої раніше російської нафти буде передано до спеціального фонду для подолання наслідків війни в Україні.

"У своїх діях ми керувалися постійними дискусіями з урядами щодо необхідності відокремити суспільство від російських енергетичних потоків, зберігаючи при цьому енергопостачання. Сьогоднішні погрози (Росії, – ред.)зупинити трубопровідні поставки до Європи ще яскравіше ілюструють важкий вибір і потенційні наслідки, з якими ми стикаємося, коли намагаємося це зробити", – додав гендиректор Shell.

Як повідомлялося, напередодні віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що уряд РФ вважає своїм правом запровадити ембарго на прокачування газу в Європу через газопровід "Північний потік-1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні, але поки що таке рішення не прийнято. Він також попередив про рекордне зростання цін на нафту та нафтипродукти у разі відмови країн Заходу купувати цю сировину в Росії.

Зазначимо, що минулого тижня Shell заявила про намір припинити свою участь у проекті газопроводу "Північний потік-2" і вийти з акціонерного партнерства з "Газпромом" та пов’язаними компаніями,