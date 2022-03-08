Кабмін відновив дію спеціальних обов'язків на ринку газу

Кабінет міністрів відновив дію спеціальних обов’язків (ПСО) на рику природного газу для забезпечення надійного газопостачання та безпеки ОЕС України в умовах російської агресії проти України.

Відповідна постанова уряду "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" діятиме з 1 березня, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Згідно з постановою, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" постачатиме природний газ 12 ТЕС з дати укладання договору і до 30 квітня включно за ціною 7 080 гривень з урахуванням ПДВ за тис. куб. м.

Водночас постачальник "останньої надії" постачатиме газ споживачам, що не належать до категорії побутових споживачів та виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, за ціною 32 000 гривень з урахуванням ПДВ за тис. куб. м. Перелік таких споживачів затверджуватиме Міненерго за поданням обласних військових адміністрацій або інших центральних органів виконавчих влади.

Крім того, в період з 1 березня по 30 квітня включно постачальник "останньої надії" купуватиме газ в оператора газотранспортної системи для цілей фізичного балансування газотранспортної системи за ціною останньої реалізації природного газу приватними українськими видобувними компаніями на товарній біржі "Українська енергетична біржа" на рівні 15 190,97 грн за тисячу кубометрів з ПДВ (результати торгів 22 лютого).

В Міненерго уточнили, що ця постанова набирає чинності з 1 березня та діє протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Як повідомлялося, минулого року в Україні була скасована дія спеціальних обов’язків на ринку газу.