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"Приватбанк" зняв обмеження на оплату покупок карткою за кордоном

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"Приватбанк" зняв обмеження на оплату покупок карткою за кордоном
Українці, які через воєнні дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь-якою карткою "Приватбанку" в будь якій валюті.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Крім того, клієнти "Приватбанку" зможуть платити всюди, де працюють безконтактні платежі, смартфоном через Apple Pay та Google Pay, а також знімати готівку у банкоматах за кордоном.

Водночас ліміт зняття готівкової іноземної валюти з карток становить до 30 тис. грн (в еквіваленті) на день.

Також у банку наголосили, що для всіх українців відкрита без обмежень можливість оплачувати картками "Приватбанку" покупки на іноземних сайтах, купувати квитки на транспорт та інше.

Зазначається, що для оплати у доларах США та євро використовується поточний курс "Приватбанку".

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