Світові ціни на пшеницю встановили новий рекорд через вторгнення РФ в Україну

Світові ціни на пшеницю знаходяться на рекордно високому рівні, перевищивши попередні максимуми, які постерігалися під час глобальної продовольчої кризи в 2008 році.

Як пише Bloomberg, зростання цін викликане нестачею пропозиції зерна, оскільки російська війна проти України фактично зупинила більше чверті світового експорту пшениці, повідомляє Укрінформ.

На цьому тлі ф'ючерси на пшеницю на Чикагській біржі піднімалися до $13,63 за бушель ($315,1 за тонну), що є найвищим показником за всю історію торгів. Згодом вони скорегувалися до $12,02 за бушель ($277,9 за тонну).

Агентство відзначає, що до найвищого рівня з 2012 року наближаються і світові ціни на кукурудзу, а ціни на соєву та пальмову олію вже досягли рекордних показників.

"Глобальні ціни на продукти харчування вже є рекордними, а зростання цін на зерно та олію після російського вторгнення лише підвищить їх, штовхаючи все більше людей до голоду і збільшуючи державні витрати на продовольчі субсидії. Стрибок цін викликав занепокоєння щодо продовольчої безпеки і викликав спогади про ситуацію десятирічної давнини, коли стрибки цін призвели до продовольчих бунтів у більш ніж 30 країнах", – нагадує Bloomberg.

Зазначається, що у березні міністри сільського господарства країн G7 організовують спеціальну зустріч, на якій планується обговорити вплив війни в Україні на глобальну продовольчу безпеку та способи стабілізації ринків.

Як повідомлялося, Мінагрополітики запустило платформу для допомоги аграріям у проведенні посівної-2022. Однак у міністерстві констатували, що посівна кампанія 2022 року в Україні розпочнеться там, де це можливо з урахуванням бойових дій.