"Кернел" Веревського планує продовжувати виплату боргів

Агропромислова група "Кернел", один із найбільших світових виробників соняшникової олії, має намір продовжувати обслуговувати свої поточні боргові зобов'язання, попри неможливість експортувати продукцію через морські порти внаслідок вторгнення РФ в Україну.

Відповідну інформацію агрохолдинг оприлюднив на Варшавській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.



"Група наразі очікує, що вона зможе виплачувати заплановані відсотки, які знижуються з терміном погашення у найближчому майбутньому, відповідно до умов всієї непогашеної фінансової заборгованості. Група триматиме під контролем свою позицію щодо ліквідності та своєчасно інформуватиме кредиторів", – йдеться у повідомленні.



У компанії підкреслили, що не має можливості експортувати з України сільськогосподарську продукцію, і засвідчив факт настання форс-мажорних умов для зупинення експорту до Міжнародної асоціації торгівлі зерном та кормами (GAFTA). Цей захід дозволить групі компаній мінімізувати ризик претензій від партнерів за невиконання раніше укладених контрактів.



Згідно з повідомленням, основними ризиками для своєї діяльності агрохолдинг назвав ризики пошкодження активів, втрату товарно-матеріальних запасів та зриви посівної кампанії цього сезону.



"Додатковим пріоритетом групи є збереження бізнесу та активів. На сьогоднішній день критично важливим об'єктам чи інфраструктурі групи не завдано значної шкоди", – зазначив агрохолдинг у повідомленні.



Також "Кернел" підкреслив, що повні збитки від вторгнення РФ в Україну для врожаю с/г культур у поточному сезоні та бізнесу агрохолдингу в цілому ще не відомі і значною мірою залежатимуть від тривалості та масштабів конфлікту з РФ.

Нагадаємо, "Кернел" – виробник та експортер соняшникової олії, що працює у виробництві, експорті та внутрішніх продажах соняшникової олії, рослинництві, експорті зернових культур, надання послуг із зберігання та перевалки зерна на елеваторах та в портових терміналах. За даними агрохолдингу, він займає перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.