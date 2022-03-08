Рада збирається на закрите позачергове засідання, – нардеп

Верховна Рада має намір незабаром провести закрите пленарне засідання для розгляду чергового пакету законопроєктів, пов'язаних із протидією російській агресії.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив народний депутат Єгор Чернєв ("Слуга народу"), передає Інтерфакс-Україна.



"Є кілька термінових законопроектів. Ми зараз їх збираємо, щоб це було все-таки якесь пакетне голосування. Поки що не можу сказати, про які саме законопроєкти йдеться. Нехай це буде сюрпризом для Росії. Це важливі законопроєкти", – сказав нардеп.



Водночас він зазначив, що український парламент, напевно, знову засідатиме в закритому режимі.



"Я думаю, як і минулого разу, це буде закрите засідання. Коли і як воно відбудеться – ми не повідомлятимемо. Розповімо вже постфактум", – додав депутат.