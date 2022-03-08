Кабмін дозволив перетинати кордон водіям вантажівок та потягів

Кабінет міністрів дозволив перетинати державний кордон чоловікам-водіям віком від 18 до 60 років.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, відповідне рішення було ухвалено урядом для налагодження міжнародної логістики, воно стосується водіїв вантажівок та залізничного транспорту.

Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень можуть подати повідомлення як письмово, так і в електронному вигляді з використанням електронного кабінету перевізника Системи "ШЛЯХ" Укртрансбезпеки/ДСБТ.

Мінінфраструктури обіцяє оформляти усі необхідні документи протягом двох годин з моменту отримання повідомлення від перевізника.

Загалом йдеться про бронювання водіїв, які здійснюють:

міжнародні вантажні перевезення;

перевезення для потреб Збройних Сил України;

перевезення медичних вантажів;

вантажів гуманітарної допомоги.

Для отримання відповідного дозволу перевізник має звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури або до обласної, Київської міської військової адміністрації. Своєю чергою органи влади мають надіслати рішення про бронювання поданих осіб до Адміністрації Держприкордонслужби для врахування під час виїзду та в’їзду в Україну.

Водночас у міністерстві наголосили, що відповідальність за повернення водія на територію України після виконання перевезення лежить на перевізнику.

Як повідомлялося, у зв’язку з воєнним станом, чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років заборонено виїзд з України.