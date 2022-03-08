У ДІЯРУ заявили про збереження найвищого рівня загрози ядерним об'єктам України через дії РФ

Ядерні об'єкти України, як і раніше, перебувають під найвищою загрозою через дії військових Російської Федерації.

Про це заявив очільник Держінспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, передає Інтерфакс-Україна.



"Вимушений констатувати, що поки що, незважаючи на активні ініціативи української сторони, на жаль, жодні дипломатичні зусилля МАГАТЕ та інших міжнародних партнерів не призвели до реальних результатів у зниженні або усуненні військових ризиків на ядерних об'єктах України", – зазначив він у відеозверненні.



Коріков наголосив, що на сьогоднішній день в Україні через військову агресію Російської Федерації створено ризики не лише радіаційних аварій різного масштабу, втрати контролю над джерелами випромінювання, а й безпрецедентні ризики глобальної ядерної катастрофи.



Він акцентував, що, здійснюючи цинічні та жорстокі вторгнення та подальші захоплення ядерних об'єктів, РФ ігнорує міжнародно визнані принципи та вимоги безпеки, а також міжнародні зобов'язання самої Росії як члена ООН та МАГАТЕ.



"Військове захоплення ядерних установок, а також військові дії проти інших ядерних об'єктів та об'єктів з використанням джерел випромінювання на території України створюють безпрецедентні за своїми масштабами ризики з ядерної та радіаційної безпеки, а також щодо збереження ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел випромінювання", – пояснив голова ядерного регулятора.



Він наголосив, що такі дії противника мають розглядатися як акти ядерного тероризму.

Як повідомлялося, в ніч на 4 березня російські військові обстріляли енергоблоки Запорізької АЕС, виникла пожежа. Наразі вона станція досі перебуває під контролем окупантів.

Раніше, 24 лютого, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після запеклих боїв Україна "втратила контроль над чорнобильським майданчиком". Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу підтвердив, що російські війська контролюють Чорнобильську зону та об'єкти ЧАЕС.