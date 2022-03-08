Procter&Gamble призупинила роботу в Україні, однак продовжить працювати в РФ

Міжнародна корпорація Procter&Gamble не планує припиняти роботу в Росії, проте призупинить капітальні інвестиції та проведення рекламних кампаній.

Про це йдеться у листі президента та генерального директора P&G Джона Меллера до співробітників, який оприлюднено на сайті компанії.

"Ми припинили всі нові капітальні інвестиції в Росії та призупинили всі кампанії у засобах масової інформації, рекламу та рекламну діяльність. Ми значно скорочуємо наш асортимент продуктів, щоб зосередитися на елементах здоров’я, гігієни та особистої гігієни, необхідних багатьом російським сім’ям, які залежать від них у повсякденному житті", – йдеться у листі голови компанії.

Меллер додав, що P&G планує продовжити скорочувати масштаби операцій в РФ.

Водночас він нагадав, що компанія вирішила призупинити роботу своїх підприємств в Україні.

"Ми завчасно призупинили діяльність в Україні, щоб допомогти захистити наших людей на місці. Наші постійні зусилля варіюються від допомоги в евакуації, фінансової та матеріально-технічної підтримки, до забезпечення їжею, житлом та основними продуктами для сімей P&G", – зазначив Меллер.

Він додав, що компанія також надала багатомільйонний пакет допомоги для забезпечення першочергових потреб біженців у країнах Європи готівкою та продуктами P&G, включаючи підгузники, засоби для жіночого догляду та інші предмети першої необхідності.

Нагадаємо, продукція P&G з'явилася на українському ринку у 1990 році. Наразі компанія має два заводи в Україні – у Борисполі (Київська обл.), який випускає засоби жіночої гігієни під ТМ Discreet, Naturella, Always та м.Покрова (Дніпропетровська обл.), де випускаються товари побутової хімії та догляду за тілом під ТМ Safeguаrd , Gala, Fairy, Ariel, Tide.