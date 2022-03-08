Глобальна IT-компанія VMware призупинила надання послуг в Росії та Білорусі

Глобальна компанія з надання хмарних рішень та віртуалізації VMware вирішила призупинити всі бізнес-операції в Росії та Білорусі.

Призупинення діяльності включає призупинення всіх продажів, підтримки та професійних послуг в обох країнах, повідомляється на сайті компанії.

"Ми стоїмо разом з Україною і вшановуємо хоробрість українського народу. Людські втрати є руйнівними, і, як і інші глобальні компанії, ми прагнемо підтримувати наших українських членів команди, клієнтів і партнерів", – йдеться у повідомленні.

VMware також продовжить підтримувати співробітників у Росії, оскільки на них негативно впливають наслідки дій їх уряду.

Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, VMware – топ-світова компанія з виробництва хмарних рішень та віртуалізації.

"На сьогодні більшість великих ІТ-систем (банки, енергетика тощо) використовують публічні або приватні хмари на базі VMware. Вихід компанії з Росії означатиме зупинку підтримки у вирішенні інцидентів та важливих оновлень, що зрештою призведи до неможливості використання сучасних хмарних рішень", – прокоментував Федоров на своїй сторінці у Telegram.