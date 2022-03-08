Косметична компанія Estée Lauder закрила магазини та припинила продаж продукції в Росії
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Американська косметична компанія Estée Lauder прийняла рішення призупинити будь-яку комерційну діяльність в Росії.
Як повідомляється на сайті компанії, це рішення передбачає закриття всіх магазинів, а також сайтів Estée Lauder і постачання продукції роздрібним продавцям в Росії.
Водночас компанія продовжить підтримку співробітників в Україні, включаючи виплату всіх компенсацій, підтримку регулярного зв’язку, а також допомогу при переїзді.
Крім того, Благодійний фонд компаній Estée Lauder (ELCCF) виділив $1 млн для надання допомоги Україні, компанія також обіцяє дарувати свою продукцію переселенцям з України та тим, хто потребує допомоги.
При цьому Estée Lauder також продовжить надавати компенсацію та підтримку співробітникам в Росії.