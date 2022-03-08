Міненерго анонсувало синхронізацію енергосистеми України з європейською у найближчі дні

Процес синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-E знаходиться на завершальній стадії та має завершитись у найближчі кілька днів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики з посиланням на голову відомства Германа Галущенка.

"Зараз закінчується технічна підготовка синхронізації. Вона має завершитись протягом найближчих декількох днів. Ми очікуємо, що у найближчий тиждень має відбутись наше приєднання", – зазначив Галущенко.

Він підкреслив, що Україна впевнено рухається у напрямку зміцнення своєї енергетичної незалежності. Міністр висловив сподівання, що Європа також піде відповідним шляхом і відмовиться, зокрема, від російського газу.

"Ми попереджали, що Росія використовує газ як зброю. І от сьогодні ця зброя вже на наших вулицях. Європейці просто мають прийняти для себе рішення. Вони просто мають відмовитися від закупівлі російського газу і нафти. Можливості для диверсифікації є", – додав він.

Очільник Міненерго підкреслив, що європейські країни повинні у своїй політиці керуватися новими реаліями, з якими стикнувся увесь світ 24 лютого, коли Росія здійснили військове вторгнення на територію України.

"Наразі закінчується технічна підготовка синхронізації. Вона має завершитись у найближчі кілька днів. Ми очікуємо, що найближчого тижня має відбутися наше приєднання", – зазначив міністр.