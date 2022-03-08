Кабмін спростив нотаріальне посвідчення довіреностей
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Кабінет міністрів спростив посвідчення ряду документів нотаріусами в умовах воєнного стану.
Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, відповідна постанова уряду №209 набрала чинності 6 березня.
Зокрема, документ дозволяє:
- посвідчення довіреностей та заповітів, засвідчення справжності підпису на документах без використання спеціальних бланків нотаріальних документів, на звичайному папері;
- зупинення перебігу строку для прийняття спадщини на час дії воєнного стану надання можливості в умовах воєнного стану посвідчувати довіреності (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження корпоративними правами) та заповіти військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених військових формувань, а також працівників правоохоронних органів та органів цивільного стану командиром цих формувань (органів), або уповноваженою ним особою, з обов’язковою подальшою реєстрацією як довіреностей, так і заповітів.