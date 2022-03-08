Соціальні виплати будуть продовжені без необхідності звертатися до соцзахисту, – Шмигаль

Допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітям із тяжкими захворюваннями, виплати всередині переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатися до органів соцзахисту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні.

"Кабінет міністрів працює над тим, щоб менш захищені верстви населення безперебійно отримували належну допомогу. Уряд ухвалив рішення, що допомогу малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітям із тяжкими захворюваннями, виплати всередині переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатися до органів соцзахисту", – сказав Шмигаль.

Також уряд змінив порядок нарахування пільг та субсидій.

Зокрема, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через "Ощадбанк", навіть якщо в одержувачів відкриті рахунки в інших банках.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України отримало від українців понад 700 тис. заяв на виплату 6,5 тис. грн держпідтримки через додаток "Дія".