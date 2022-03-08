Мінагрополітики видаватиме ліцензії на агроекспорт протягом доби

Експортери української пшениці, меслина (суміші пшениці та жита), кукурудзи, соняшникової олії, а також курячого м'яса та яєць повинні будуть отримувати ліцензії для їх вивезення за кордон, запит на отримання ліцензій оброблятиметься не більше 24 годин.