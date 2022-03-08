Новини

JPMorgan виключить російський борг зі своїх індексів

7260
JPMorgan виключить російський борг зі своїх індексів
Банк JPMorgan Chase оголосив, що видалить російський борг зі своїх індексів облігацій, що широко використовуються, з 31 березня.

Про це повідомляє Financial Times, передає НВ.

Як повідомляється, банк виключить російські суверенні та корпоративні облігації зі всіх своїх індексів із фіксованою прибутковістю з 31 березня. Про це рішення в JPMorgan оголосили за MSCI, S&P Dow Jones Indices і FTSE Russell.

Зазначається, що запровадження санкцій проти РФ зробило борг країни неліквідним та практично непридатним для інвестицій, а також призвело до дефолту багатьох її облігацій.

Це рішення виключить російські облігації з корпоративних та суверенних індексів JPMorgan у твердій валюті, а також із його індексу боргу у валютах ринків, що розвиваються.

Індекси ринків JPMorgan, що розвиваються, є одними з найпопулярніших серед інвесторів у клас активів з фіксованим доходом і служать галузевим еталоном.

Росія становить 0,83% індексу облігацій JPMorgan Emerging Markets Bond, за яким відслідковуються активи на суму близько $415 млрд.

Росія навряд чи зможе повернутися в ці індекси найближчим часом, навіть у разі припинення вогню та зняття санкцій, пише видання з посиланням на співрозмовників, знайомих із питанням.

Джерело:  НВ
Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини