"Нова пошта" знизила комісію за миттєві грошові перекази по Україні

"Нова пошта" з 5 березня знизила комісії з надсилання грошового переказу до 0,5% від суми, але не менше ніж 5 грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, із 5 березня комісія на відправку грошового переказу "Миттєвий" знижена та становить 0,5% від суми, але не менше 5 грн.

Щоб відправити грошовий переказ "Миттєвий" по Україні, треба: пред’явити оператору відділення оригінал паспорту або у додатку "Дія", здійснити оплату готівкою або банківською карткою суму, яку треба надіслати, та вартість послуги переказу, назвати ПІБ, контактний телефон отримувача.

Як отримати грошовий переказ по Україні готівкою: прийти у відділення, пред’явити оригінал паспорту або у додатку "Дія", назвати номер переказу, отриманий від відправника та отримати готівку.

Переказ можна відправити з картки та отримати у будь-якому працюючому відділенні готівкою у гривні. Послугу сплачує відправник.