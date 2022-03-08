"Нова пошта" знизила комісію за миттєві грошові перекази по Україні
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Так, із 5 березня комісія на відправку грошового переказу "Миттєвий" знижена та становить 0,5% від суми, але не менше 5 грн.
Щоб відправити грошовий переказ "Миттєвий" по Україні, треба: пред’явити оператору відділення оригінал паспорту або у додатку "Дія", здійснити оплату готівкою або банківською карткою суму, яку треба надіслати, та вартість послуги переказу, назвати ПІБ, контактний телефон отримувача.
Як отримати грошовий переказ по Україні готівкою: прийти у відділення, пред’явити оригінал паспорту або у додатку "Дія", назвати номер переказу, отриманий від відправника та отримати готівку.
Переказ можна відправити з картки та отримати у будь-якому працюючому відділенні готівкою у гривні. Послугу сплачує відправник.