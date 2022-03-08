Американська мережа KFC продовжить роботу в Росії, обіцяє спрямувати прибуток на благодійність

Американська корпорація Yam!Brands, якій належить ряд брендів ресторанів швидкого харчування (KFC, Pizza Hut, Taco Bell та інші), продовжить працювати в Росії, проте обіцяє призупинити інвестиції у розвиток мережі в цій країні та спрямувати отриманий там прибуток на благодійність.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

"Як і багато хто в усьому світі, ми шоковані та засмучені трагічними подіями, що розгортаються в Україні. Yam!Brands призупинив усі інвестиції та розвиток ресторанів у Росії, наразі ми продовжуємо розглядати додаткові варіанти дій. Yam! також перенаправить весь прибуток від операцій у Росії на гуманітарні заходи", – йдеться у повідомленні.

Крім того, The Yum!Brands Foundation пожертвує 1 мільйон доларів Червоному Хресту на підтримку постраждалих від кризи, активує свій фонд допомоги для підтримки українських співробітників та спрямує пожертви своїх працівників ряду міжнародних благодійних організацій.

Під вивісками брендів, що належать Yam!Brands, працює понад 53 тисячі ресторанів по всьому світу, 98% з яких належать і керуються франчайзі. У Росії бізнес включає приблизно 1000 ресторанів KFC і 50 точок Pizza Hut, майже всі з яких управляються незалежними власниками за ліцензією або угодою про франшизу.