Виробники суперкарів Ferrari та Lamborghini призупинять постачання автомобілів в Росію (оновлено)

Італійський виробник суперкарів Ferrari прийняв рішення призупинити виробництво автомобілів для російського ринку.

Як зазначається на сайті компанії, рішення ухвалено безстроково, до подальшого повідомлення.

"Ferrari стоїть поруч з усіма в Україні, хто постраждав від цієї гуманітарної кризи. Хоча ми сподіваємося на швидке повернення до діалогу та мирне рішення, ми не можемо залишатися байдужими до страждань усіх постраждалих", – заявив генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья.

Ferrari також пожертвує 1 мільйон євро на підтримку українців, що опинилися у скрутному становищі. Кошти будуть спрямовані через регіон Емілія-Романья, який у співпраці з Червоним Хрестом та УВКБ ООН фінансуватиме міжнародні гуманітарні проекти на підтримку України, а також місцеві ініціативи, спрямовані на прийом біженців в Італії.

Крім того, допомога буде спрямована на забезпечення потреб українців, які будуть розміщені на території поблизу компанії.

Водночас інший відомий італійський виробник суперкарів – компанія Automobili Lamborghini – також оголосив про призупинення бізнесу в Росії.

"Щоб підтримати постраждалих від цього драматичного конфлікту, компанія готує пожертву для Фонду допомоги біженцям ООН – давнього партнера Volkswagen Group, який надає важливу та практичну підтримку на місцях. Гроші будуть направлені безпосередньо до УВКБ ООН – Агентства ООН у справах біженців, яке діє в Україні з 2014 року", – зазначається у повідомленні на сайті компанії.