Українське Дунайське пароплавство запустить безкоштовні перевезення в Румунію
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Через воєнну агресію Росії Українське Дунайське пароплавство запускає з 9 березня безоплатні пасажирські перевезення за маршрутом Ізмаїл – Тульча (Румунія).
Про це йдеться в повідомленні УДП.
Для реєстрації необхідно пройти опитування за посиланням.
До Румунії можуть поїхати жінки, діти на чоловіки старше 60 років.
Відправлення відбувається від причалів морського вокзалу Ізмаїлу.
Розклад рейсів:
Посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30
Посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 16:30
Раніше дунайський поромний комплекс "Орлівка" запровадив безкоштовне переміщення громадян України через кордон з Румунією поромною лінією Орлівка – Ісакча. Оплата здійснюється тільки за сам транспортний засіб (легковий, автобус, мікроавтобус та вантажний транспорт).
Джерело: УДП