Україна продовжить обслуговувати зовнішній борг попри війну, – Мінфін

Україна обслуговуватиме зовнішній борг вчасно та в повному обсязі, незважаючи на вторгнення Росії, за рахунок фінансування, наданого країнами-союзниками та міжнародними інституціями.

Про це у Міністерстві фінансів України повідомили у коментарі агентству Reuters.

"Ми продовжуємо виконувати свій борг навіть у цих надзвичайних умовах", – йдеться у коментарі міністерства.

В Мінфіні зазначили, що наразі Україна має доступ як до пільгового, так і до комерційного фінансування. Крім того, країна розміщує так звані "воєнні облігації" на внутрішньому ринку після того, як запозичення на світових ринках стали надто дорогими для неї.

"Ми працюємо над тим, щоб максимізувати фінансування з обох джерел, щоб задовольнити всі потреби бюджету, включаючи погашення боргу", – наголосили в Мінфіні.

"МВФ, Світовий банк, країни G7 та інші країни-партнери оголосили про фінансову підтримку Україні, і частина її вже виплачена", – йдеться в повідомленні.

Україна вже сплатила майже $698 млн за своїми зовнішніми зобов’язаннями за перші два місяці року, а в березні-грудні 2020 року має виплатити ще $3,7 млрд, включаючи $499 млн у травні та $1,73 млрд у вересні.

Водночас вже цього тижня Київ очікує отримати 300 мільйонів євро від Європейського Союзу та $350 млн від Світового банку. Крім того, минулого місяця уряд США запропонував Україні кредитні гарантії на $1 млрд, проте це рішення ще не затверджено.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд також найближчими днями планує розглянути запит України на виділення $1,4 млрд у якості екстреного фінансування. Україна також може отримати $2,2 млрд, доступних до червня за існуючою угодою stand-by з МВФ.