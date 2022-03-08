Нафтопереробні заводи в Білорусі частково зупиняють виробництво, – ЗМІ

Нафтопереробні заводи в Білорусі змушені частково зупинити виробництво нафтопродуктів внаслідок нападу Росії на Україну.

Зокрема, частково зупинив виробництво Мозирський нафтопереробний завод, повідомляє галузеве видання enkorr з посиланням на всласні джерела.

"Завод працює на половину потужності. Більшість об'єктів зупинено на нібито капітальний ремонт", – розповів співрозмовник видання.

Водночас він додав, що пусконалагоджувальні роботи на деяких новітніх установках зупинено через відсутність іноземних фахівців, а обладнання консервується.

"Виганяють усіх підрядників. Усі роботи планують виконувати самотужки", – додав спірозмовник видання.

За його словами, також призупинено дію колективного договору, що передбачає скасування всіх премій і додаткових виплат, хоча за лютий усі фінансові зобов'язання перед співробітниками було виконано у повному обсязі.

Раніше також стало відомо про скорочення виробництва на другому білоруському нафтопереробному підприємстві – "Нафтан". У прес-службі заводу заявили, що "з урахуванням поточної ситуації, що складається", підприємство з 9 березня до 30 квітня призупиняє окремі позиції колективного договору.

Як повідомлялося, до початку війни, яку розпочала РФ проти України, саме український ринок був основним споживачем продукції білоруської нафтопереробки.

За даними Консалтингової групи "А-95", у 2021 році на Білорусь припало майже 2,88 млн тонн або 36% усього українського ринку дизельного пального. Крім того, за підсумками року Білорусь займала 44% (998,5 тис. тонн) українського ринку бензину, 45% (624 тис. тонн) ринку бітумів, 22% (81,4 тис. тонн) авіаційного пального і 15% (289 тис. тонн) ринку скрапленого газу.