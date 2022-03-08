Нацбанк почав купувати військові облігації уряду

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення викупити військові облігації уряду на суму 20 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, ця сума становить близько 1,3% від загальної суми видатків державного бюджету України, передбаченої на 2022 рік.

В НБУ нагадали, що в умовах воєнного стану та з огляду на потребу в фінансуванні Збройних Сил України для протидії військовій агресії Росії регулятор з 8 березня може надавати підтримку державному бюджету шляхом купівлі цінних паперів уряду на первинному ринку.

"Водночас Національний банк фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах. Такий підхід дасть змогу мінімізувати ризики високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності й сприятиме швидшому відновленню ринкових засад функціонування економіки та фінансових ринків у післявоєнний час", – запевняють в НБУ.

Регулятор також наголошує, що підтримка з боку Національного банку не є виключним чи головним джерелом фінансування видатків уряду, оскільки українські підприємства продовжують сплачувати податки, а громадяни перераховують значні суми на підтримку армії. Крім того, масштабну військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні надають міжнародні партнери.

"Доцільність подальших операцій із фінансування критичних видатків уряду визначатиметься окремими рішеннями Національного банку. Враховуватимуться перебіг військових дій, соціально-економічний розвиток в Україні, ситуація на фінансових ринках та в державних фінансах, а також можливості наповнення державного бюджету з інших джерел", – наголошується у повідомленні.

Нацбанк підкреслює, що надання кредитів державі з боку Національного банку є тимчасовим заходом в умовах воєнного стану, після завершення війни Нацбанк відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету.

В НБУ нагадали, що для забезпечення можливості проведення таких операцій між урядом та Національним банком Верховна Рада внесла відповідні зміни до законодавства.

Так, тимчасово (на період дії воєнного стану) зупинено дію статті 54 Закону України про "Національний банк України", яка забороняє надання НБУ кредитів державі.

Крім того, відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 8 березня 2022 року № 43 "Про здійснення купівлі облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" у період дії воєнного стану", що набрала чинності з 8 березня 2022 року.