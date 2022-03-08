Starbucks призупинить роботу в Росії

Найбільша у світі мережа кав’ярень Starbucks призупинить постачання своєї продукції та роботу закладів в Росії.

Про це йдеться у листі головного виконавчого директора Starbucks Кевіна Джонсона співробітникам та партнерам, який оприлюднено на сайті компанії.

"Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій, і сьогодні ми вирішили призупинити будь-яку підприємницьку діяльність в Росії, включаючи відвантаження всіх продуктів Starbucks. Наш ліцензований партнер погодився негайно призупинити роботу магазинів і надасть підтримку майже 2000 партнерам у Росії, які залежать від Starbucks", – зазначається у повідомленні.

Раніше Starbucks також оголосила, що спрямує $500 тис. організаціям World Central Kitchen та Червоного Хреста для надання гуманітарної допомоги Україні.

Створена в 1971 році компанія Starbucks Coffee Company налічує понад 34 тис. магазинів у всьому світі, в тому числі 130 магазинів у Росії, які належать і керуються ліцензованим партнером.