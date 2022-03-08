Coca-Cola зупиняє бізнес у Росії

Американська компанія Coca-Cola оголосила про зупинення бізнесу у Росії у зв'язку з російською агресією проти України.

Про це йдеться в заяві компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Coca-Cola Company сьогодні оголосила, що припиняє свій бізнес із Росії", – сказано в повідомленні.

У ньому не уточнюється, які саме це заходи передбачає.

"Ми слідкуватимемо і оцінюватимемо ситуацію в міру її розвитку", – наголошується в документі.

У Росії Coca-Cola HBC належать 10 заводів із виробництва безалкогольних напоїв та соків.

Раніше повідомлялося, у Coca-Cola заявляли, що усі операційні, виробничі та логістичні потужності у Росії працюють. Там додали, що "безумовний пріоритет – безпека наших співробітників".