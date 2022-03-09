Росія заборонила продавати валюту населенню

Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, росіяни зможуть лише поміняти готівкову валюту на рублі.

Як повідомляється на сайті російського центробанку, відповідні обмеження встановлено на срок з 9 березня по 9 вересня 2022 року.

Водночас ЦБ РФ на цей же період обмежив видачу валюти з депозитів або громадян.

Зокрема, банкам дозволено видавати клієнтам кошти з валютних рахунків лише у доларах США і на суму не більше $10 тис., решта коштів буде видаватися в російських рублях.

Банк Росії уточнює, що громадяни і надалі зможуть відкривати нові валютні рахунки та вклади, але зняти з них кошти можна буде лише в рублях.

Крім того, Банк Росії вирішив не відновлювати торги 9 березня на Московській біржі в секції фондового ринку, за винятком режиму "Викуп: адресні заявки" з розрахунками у рублях, а також у секції строкового ринку, за винятком інструментів строкового ринку грошової секції (валютні пари), товарної секції (дорогоцінні метали) та дзеркальних контрактів на ф'ючерси на оригінальних майданчиках.