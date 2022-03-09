"Дефолт неминучий": Fitch знову знизив рейтинги Росії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту Росії в іноземній валюті (РДЕ) з рівня "B" до "C".

Як зазначається у прессрелізі агентства, рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт РФ неминучий.

Як зазначається у прессрелізі агентства, рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт РФ неминучий.

Fitch вказує, що агентство вже знизило суверенний рейтинг Росії до рівня "B" з негативним прогнозом 2 березня, однак зміни, що відбулися з того часу могли ще більше підірвати готовність Росії обслуговувати державний борг.

Зокрема, агентство вказує на указ російського президента Володимира Путіна від 5 березня про виплати за суверенним боргом в російських рублях на користь кредиторів з країн, які Росія самостійно віднесла до переліку "недружніх".

Крім того, з кінця минулого тижня ЦБ РФ обмежив купонні виплати за російськими облігаціями федеральної позики в рублях на користь нерезидентів.

"Загалом, подальше посилення санкцій та пропозиції, які можуть обмежити торгівлю енергією, збільшують ймовірність політичної відповіді Росії, яка включатиме принаймні вибіркову невиплату її суверенних боргових зобов’язань. Меншою мірою існує ризик встановлення технічних бар’єрів для обслуговування боргу, у тому числі через пряме блокування переказу коштів, або через системи клірингу та розрахунків, який також дещо зріс після нашого останнього огляду", – вказують аналітики Fitch.

Агентство також вказує на можливість подальшого зниження рейтингу РФ у випадку невиконання зобов’язань від виплати комерційного боргу у встановлені пільгові періоди.

Як повідомлялося, раніше міжнародне агентство Moody's знизило суверенний рейтинг РФ до близькодефолтного рівня "Са" через рішення обмежити зовнішні платежі за суверенним боргом.