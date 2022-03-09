Нацбанк дозволив банкам відкривати рахунки на підставі військового квитка

Національний банк з 8 березня дозволив банкам відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їх ідентифікацію та верифікацію на підставі військового квитка.

Відповідні зміни внесені постановою правління Нацбанку від 8 березня 2022 року №44, передає пресслужба регулятора.

Також клієнти банків на територіях, які перебувають під загрозою окупації, можуть знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів.

Крім того, у Нацбанку уточнили, що видача банківських металів з рахунків клієнтів здійснюється без обмежень у межах залишку на рахунку та за їх наявності в касі філії або відділення.

НБУ визначив, що заборона на проведення операцій із використанням рахунків резидентів Росії або Білорусі не поширюється на соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплату комунальних послуг, сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Також зазначається, що розширено можливість здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів не тільки в гривнях, а й в іноземній валюті. Це стосується благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка ЗСУ, територіальна оборона України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.