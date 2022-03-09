США відхилили пропозицію Польщі щодо передачі винищувачів Україні, – ЗМІ

США відхилили пропозицію Польщі передати свої винищувачі МіГ-29 російського виробництва на базу США в Німеччині як спосіб поповнити ВПС України для захисту від вторгнення РФ.

Про це пише Reuters, передає Європейська правда.

США намагаються прискорити поставки зброї в Україну, але перспектива перельоту бойової авіації з території НАТО в зону бойових дій "викликає серйозні занепокоєння у всього НАТО", зазначили в Пентагоні.

"Нам просто незрозуміло, що для цього є істотне обґрунтування...Ми продовжимо консультуватися з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних матеріально-технічних проблем, які воно створює, але ми не вважаємо пропозицію Польщі розумною", – прокоментував речник Пентагону Джон Кірбі пропозицію Польщі.

Раніше Міністерство закордонних справ Польщі оголосило, що готове розмістити свої літаки МіГ-29 на авіабазі Рамштайн у Німеччині та передати їх у розпорядження США. Відомство закликало інших членів альянсу, які мали інші такі літаки, зробити те ж саме.

У Держдепі заявили, що польська пропозиція застала Вашингтон зненацька.

"Наскільки мені відомо, це не погоджувалося з нами, що вони планували передати нам ці літаки", – сказала заступниця держсекретаря Держдепартаменту з політичних питань Вікторія Нуланд під час слухання комітету Сенату із закордонних справ.

"Тож я думаю, що це насправді був несподіваний крок з боку поляків", – сказала вона.

Законодавці США прагнуть прискорити військову допомогу Україні і наполягають на тому, щоб адміністрація Байдена спростила передачу літаків.

Польща підтримує Україну оборонною зброєю, але заявила, що не надсилатиме літаки, оскільки не є прямою стороною конфлікту.

Міністерство оборони Росії цього тижня попередило, що країни, які пропонують аеродроми Україні для нападів на Росію, можуть вважатися такими, що вступили в конфлікт.